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03 липня 2020, пʼятниця, 20:08 6
Силові структури 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Колишній кіровоградський губернатор Балонь вийшов з СІЗО після внесення застави

Колишній кіровоградський губернатор Балонь вийшов з СІЗО після внесення застави

Валерия Драгомирова
Кіровоградська область, Грошова застава, сізо, Кропивницький, Кіровоградська ОДА, Вихід під заставу, застава, Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь
Андрій Балонь. Фото: Facebook Андрій Балонь

Колишній голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь, якого затримали за хабар, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 10 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Вищого антикорупційного суду Катерина Хоменко."Так, внесли сьогодні (заставу)", — сказала вона.

Також спікер суду повідомила, що його спільник, чиновник обладміністрації, Сергій Шевченко також вийшов з СІЗО після внесення 5 млн гривень застави.

При цьому вона не сказала хто вніс заставу за Балоня і Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня САП повідомила Балоню про підозру у вимаганні 1,8 млн гривень і просила суд заарештувати його з заставою 12 млн гривень. Також повідомлено про підозру його спільнику — чиновнику обладміністрації.

Тим часом президент Володимир Зеленський назвав справедливим затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрія Балоня за хабар.

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