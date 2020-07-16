На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами. Рятувальники попередили про перший рівень небезпеки

Після того, як рятувальники попереджали про дощі в Харківській та Сумській області, про грози та дощі попереджають жителів західних областей України. Рятувальники прогнозують І рівень небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"16 липня вдень у західних областях грози (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Температура повітря в четвер вдень від +21 до +29 градусів.

Прогноз погоди в Україні 16 липня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Більшу частину серпня буде стояти справжня літня спека. За розрахунком Горбаня, з 7 по 18 серпня температура повітря становитиме близько 30-33 градусів. Також у Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня, при цьому середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів.

Крім того, підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових.

Тим часом Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.