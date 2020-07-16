підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 09:30 12 Карта
Суспільство 2020-07-16T11:45:05+03:00
Українські Новини
На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами. Рятувальники попередили про перший рівень небезпеки

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами. Рятувальники попередили про перший рівень небезпеки

Валерия Драгомирова
Прогноз погоди, штормове попередження, Дощі
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

Після того, як рятувальники попереджали про дощі в Харківській та Сумській області, про грози та дощі попереджають жителів західних областей України. Рятувальники прогнозують І рівень небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"16 липня вдень у західних областях грози (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому.

Температура повітря в четвер вдень від +21 до +29 градусів.

Прогноз погоди в Україні 16 липня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди в Україні 16 липня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні. Більшу частину серпня буде стояти справжня літня спека. За розрахунком Горбаня, з 7 по 18 серпня температура повітря становитиме близько 30-33 градусів. Також у Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня, при цьому середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів.

Крім того, підвищена вологість повітря і ґрунту вплине на врожай зернових.

Тим часом Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.

Більше новин про: Прогноз погоди штормове попередження Дощі

Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Регіональна Газова Компанія сертифікувала фахівців для водневих випробувань 11:51
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Виконавчий директор АТ "Фармак" Володимир Костюк увійшов до ТОП-3 рейтингу кращих топ-менеджерів фармкомпаній 11:32
Протести біля Ради. Фото: Facebook/News Pavlovsky
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах 11:26
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Яблучний сезон в Україні розпочався рекордно високими цінами 09:12
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok