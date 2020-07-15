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15 липня 2020, середа, 21:55 6
Суспільство 2020-07-15T22:45:01+03:00
Українські Новини
Біля танкера "Дельфі" знову розлилися нафтопродукти. Забруднення вже локалізували

Біля танкера "Дельфі" знову розлилися нафтопродукти. Забруднення вже локалізували

Кира Молчанова
DELFI, Одеса, Танкер Делфі, море в Одесі
Танкер Delf. Одеса.
Танкер Delf. Одеса.

В Одесі в морі біля танкера Delfi, який сів на мілину в затоці, зафіксували знову невелику пляму нафтопродуктів.

Про це йдеться в повідомленні адміністрації Одеського морського порту.

У морпорту зазначають, що сьогодні біля танкера знайшли невелику нафтову пляму. Ймовірною причиною забруднення є ослаблення бокового кріплення, яке могло статися через потужні пориви вітру, які були напередодні.

Щоб прибрати пляма, судновласник обробив поверхню води сорбентом, а бонове загородження закріпили на місце.

Наразі забруднення повністю локалізовано.

В настоящее время загрязнение полностью локализован.

Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, та не виявили там нафтопродуктів.

Раніше в Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.

Танкер Delfi спробують підняти з дна пляжу "Дельфін" з допомогою спеціальних повітряних балонів.

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