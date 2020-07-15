Біля танкера "Дельфі" знову розлилися нафтопродукти. Забруднення вже локалізували

В Одесі в морі біля танкера Delfi, який сів на мілину в затоці, зафіксували знову невелику пляму нафтопродуктів. Про це йдеться в повідомленні адміністрації Одеського морського порту. У морпорту зазначають, що сьогодні біля танкера знайшли невелику нафтову пляму. Ймовірною причиною забруднення є ослаблення бокового кріплення, яке могло статися через потужні пориви вітру, які були напередодні. Щоб прибрати пляма, судновласник обробив поверхню води сорбентом, а бонове загородження закріпили на місце. Наразі забруднення повністю локалізовано. В настоящее время загрязнение полностью локализован. Як повідомляли Українські Новини, морську воду біля затонулого танкера Delfi перевіряють кожен день, та не виявили там нафтопродуктів. Раніше в Одесі закривали пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі". Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри. Танкер Delfi спробують підняти з дна пляжу "Дельфін" з допомогою спеціальних повітряних балонів.