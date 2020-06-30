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30 червня 2020, вівторок, 21:32 5
Суспільство 2020-06-30T22:00:01+03:00
Українські Новини
В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски

В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски

Кира Молчанова
Карантин, Пляж, Одеські пляжі, Коронавірус, Коронавірус в Одеській області, Літня відпустка, Пляжі Одеси, Відпочинок в Одесі
Пляж в Одесі
Пляж в Одесі

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримувати соціальної дистанції 2 метри.

Про це сказано у відповіді комунального підприємства Одеської міської ради "Узбережжя Одеси" на запит Українських Новин.

"Для персоналу пляжів потрібно носити маску, дотримуватися безпечної соціальної дистанцію не менш ніж 2 м і правил особистої гігієни", — сказано в ньому.

Повідомляється, що відвідувачам пляжів рекомендується дотримуватися соціальної дистанції 2 метри і особистої гігієни, відвідувачам старше 60 років та особам з хронічними захворюваннями не рекомендується відвідувати пляжі.

Згідно з відповіддю, ці рекомендації розміщені у вигляді інформаційних оголошень на всіх комунальних пляжах Одеси.

Як повідомляли Українські Новини, 5 пляжів в Одесі не відповідають санітарним нормам.

8 комунальних пляжів в Одесі працюють у штатному режимі.

В Одесі закрили пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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