В Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски

Персонал, що працює на комунальних пляжах Одеси, зобов'язали носити маски і дотримувати соціальної дистанції 2 метри.

Про це сказано у відповіді комунального підприємства Одеської міської ради "Узбережжя Одеси" на запит Українських Новин.

"Для персоналу пляжів потрібно носити маску, дотримуватися безпечної соціальної дистанцію не менш ніж 2 м і правил особистої гігієни", — сказано в ньому.

Повідомляється, що відвідувачам пляжів рекомендується дотримуватися соціальної дистанції 2 метри і особистої гігієни, відвідувачам старше 60 років та особам з хронічними захворюваннями не рекомендується відвідувати пляжі.

Згідно з відповіддю, ці рекомендації розміщені у вигляді інформаційних оголошень на всіх комунальних пляжах Одеси.

Як повідомляли Українські Новини, 5 пляжів в Одесі не відповідають санітарним нормам.

8 комунальних пляжів в Одесі працюють у штатному режимі.

В Одесі закрили пляж "Дельфін" через розлив нафти із затонулого ще в листопаді 2019 року танкера "Делфі".

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