Затонулий в Одесі танкер спробують підняти з допомогою повітряних балонів

Танкер Delfi, який затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року, спробують підняти з дна пляжу Дельфін з допомогою спеціальних повітряних балонів. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 16 червня.

Останні два тижні судно обстежили водолази, збираючи дані про стан його корпусу, і результати невтішні: значна частину судна затоплена водою і наповнена піском. Тому потужностей буксирів не вистачить для того, щоб зняти з місця танкер.

"Беручи до уваги принципову позицію Одеської міської ради проти розпилу судна безпосередньо на місці затоплення, судновласник запропонував підняти Delfi з допомогою повітряних балонів", — написав Куций.

Ці балони розмістять в порожнинах судна, що забезпечить його плавучість, після чого буксири транспортують танкер в порт.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада танкер "Делфі" потрапив у штор і зазнав краху біля Одеси. Концентрація нафтопродуктів на місці аварії танкера "Делфі" біля Одеси перевищила норму в 157 разів.

Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.