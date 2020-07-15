Австрія продовжила заборону на авіаперельоти з України до серпня

В той час, як Угорщина дозволила в'їзд деяким категоріям українців, Австрія продовжила до 31 липня заборону на посадку літаків з країн, що знаходяться в зоні ризику поширення коронавірусної інфекції, до яких належить й Україна.

Відповідний NOTAM (повідомлення для пілотів) опублікований в повідомленні Асоціації європейських авіакомпаній регіонів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, діє заборона на посадку для літаків, що використовуються для перевезення пасажирів, що вилітають з Китаю, Ірану, Ломбардії (Італія), Білорусі, Португалії, Іспанії, Великобританії, Швеції, України і Росії.

Водночас цей регламент не поширюється на вантажні, аварійні, швидкі, поромні, репатріаційні рейси, приліт сезонних робітників та медичного персоналу.

Як повідомляли Українські Новини, загалом для України відкрили кордони 25 країн світу.

Тим часом Міністерство закордонних справ нагадало українцям, що перед подорожжю слід перевіряти карантинні умови країни.

Також про правила безпечної подорожі по Україні під час карантину розповів Центр громадського здоров'я.