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07 липня 2020, вівторок, 09:27 10
Зовнішня політика 2020-07-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
У МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу

У МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу

Валерия Драгомирова
Туризм, Відпочинок за кордоном, МЗС, правила виїзду за кордон
Літак. Фото: рixabay
Літак. Фото: рixabay

Міністерство закордонних справ України нагадало, на що при плануванні відпочинк учи поїздки за кордон, необхідно звернути увагу на правила карантину після того, як  громадян України не пустили в Грецію.

Про це йдеться в повідомленні на сторнці МЗС у соціальній мережі Facebook.

Перш за все, в МЗС рекомендують зв'язатися з авіакомпанією і туроператорами і уточнити у них стан карантинних обмежень в країні призначення і статус бронювання.

"Ситуація може змінюватись, тому перебуваєте з оператором на постійному зв'язку", - зазначають у відомстві.

Одночасно необхідно уточнити інформацію у дипломатичному представництві України в країні призначення, а також її посольстві в Україні.

По-друге, потрібно продумати свої дії на випадок, якщо під час подорожі виникнуть проблеми. Зокрема - переконатися, що покриває страховий поліс та дає гарантії на випадок інфікування коронавірусом; мати запас грошей на випадок скасування рейсів або інших форс-мажорів; підготувати запас необхідних ліків і додатково перевірити стан здоров'я перед поїздкою, якщо є якісь хронічні проблеми.

Для початку умови в'їзду або транзитного проїзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, затримані в аеропорту Афін українці провели в ізоляторі третю ніч.

Крім того, авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідин країни в'їзду.

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