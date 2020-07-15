Українці можуть провести відпустку у 25 країнах. Куди полетіти без самоізоляції

Провести відпустку громадяни України можуть вже у 25 країнах без проходження режиму самоізоляції після того, як зовсім нещодавно для українців знову стали можливими подорожі на Багамські острови і Ліван. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що сьогодні з туристичними цілями найчастіше їдуть у Туреччину, Єгипет, Албанію, Хорватію і Чорногорію. Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Україна, у свою чергу, теж поділяє країни в залежності від епідеміологічної ситуації на "червону" або "зеленої" зони.

Так на сьогодні виглядає список країн, в які можна полетіти відпочити, і умови в'їзду в країну:

Туреччина . В'їзд і повернення без обмежень.

В'їзд і повернення без обмежень. Єгипет . В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю. Албанія . В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю. Хорватія . В'їзд - 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин (рахується від часу взяття проби до прибуття на прикордонний перехід). Повернення - без обмежень.

В'їзд - 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин (рахується від часу взяття проби до прибуття на прикордонний перехід). Повернення - без обмежень. Чорногорія. В'їзд - без обмежень при організованому прибуттю авіатранспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму. Для пасажирів наземного транспорту - обов'язковий негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація / самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Кулеба зазначив, що в міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів.

Алгоритм проходження тесту в аеропорту:

Проходити тестування можуть всі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію згідно з Алгоритмом припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України в тих країнах, де обов'язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19. Тест можна зробити як в аеропорту, так і самостійно в будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції. Забір матеріалу проводиться в пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку в Центр громадського здоров'я, а потім - на застосунок "Дій дому". Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, що тестується. Номер телефону, який вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у програмі "Дій дому".

Міністр радить уважно ознайомитися з усіма умовами і правилами, адже при найменшому порушенні або неуважності ви не зможете достроково припинити режим самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Крім того повідомлялося, як провести відпустку в Україні безпечно.