підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 06:05 9
Суспільство 2020-07-15T08:15:03+03:00
Українські Новини
Українці можуть провести відпустку у 25 країнах. Куди полетіти без самоізоляції

Українці можуть провести відпустку у 25 країнах. Куди полетіти без самоізоляції

Кира Молчанова
Відпустка, самоізоляція, відпустка за кордоном, правила перетину кордону, Відкриті кордони
Відпустка. Фото: pixabay
Відпустка. Фото: pixabay

Провести відпустку громадяни України можуть вже у 25 країнах без проходження режиму самоізоляції після того, як зовсім нещодавно для українців знову стали можливими подорожі на Багамські острови і Ліван. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що сьогодні з туристичними цілями найчастіше їдуть у Туреччину, Єгипет, Албанію, Хорватію і Чорногорію. Кожна з них має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Україна, у свою чергу, теж поділяє країни в залежності від епідеміологічної ситуації на "червону" або "зеленої" зони.

Так на сьогодні виглядає список країн, в які можна полетіти відпочити, і умови в'їзду в країну:

  • Туреччина. В'їзд і повернення без обмежень.
  • Єгипет. В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.
  • Албанія. В'їзд - необмежений. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація/самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.
  • Хорватія. В'їзд - 14-денна самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин (рахується від часу взяття проби до прибуття на прикордонний перехід). Повернення - без обмежень.
  • Чорногорія. В'їзд - без обмежень при організованому прибуттю авіатранспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму. Для пасажирів наземного транспорту - обов'язковий негативний результат ПЛР тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Повернення - обов'язкова 14-денна обсервація / самоізоляція або негативний результат ПЛР тесту на COVID-19 по прибуттю.

Кулеба зазначив, що в міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів" будуть розміщені ПЛР лабораторії для швидкого проходження тестів.

Алгоритм проходження тесту в аеропорту:

  1. Проходити тестування можуть всі, хто хоче достроково припинити самоізоляцію згідно з Алгоритмом припинення самоізоляції для осіб, які перетнули державний кордон. Також цими послугами можуть скористатися пасажири, які виїжджають з України в тих країнах, де обов'язковою умовою є наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.
  2. Тест можна зробити як в аеропорту, так і самостійно в будь-якій іншій акредитованій лабораторії, не порушуючи режиму самоізоляції.
  3. Забір матеріалу проводиться в пункті забору в аеропорту. Результати тесту будуть готові через 24 години, після чого ця інформація автоматично передається спочатку в Центр громадського здоров'я, а потім - на застосунок "Дій дому".
  4. Тест оплачується виключно онлайн. При його здачі необхідно заповнити роздруковану форму з підписом особи, що тестується. Номер телефону, який  вказується у формі, повинен збігатися з вашим номером у програмі "Дій дому".

Міністр радить уважно ознайомитися з усіма умовами і правилами, адже при найменшому порушенні або неуважності ви не зможете достроково припинити режим самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подорожей в умовах пандемії коронавірусу. Крім того повідомлялося, як провести відпустку в Україні безпечно.

Більше новин про: Відпустка самоізоляція відпустка за кордоном правила перетину кордону Відкриті кордони

Куди поїхати у відпустку. Фахівці назвали 5 нестан...
Українським туристам відкрито в'їзд у 23 країни: п...
Стамбул, Париж і Барселона. Куди зможуть полетіти ...
Як перетнути кордон: припинити самоізоляцію дозвол...
У Раді пропонують скасувати результати голосування за легалізацію грального бізнесу
Пенсійний фонд збільшив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій
Новини
Рада має намір дозволити орендувати держмайно без аукціону спортшколам і базам олімпійської підготовки 07:15
За день Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень 07:14
Рада підтримала фінансування з держбюджету під час карантину дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" 07:00
На ринки почали завозити кавуни з півдня: чим корисна і шкідлива ягода 06:31
Шабунін зізнався, що потрапить до реєстру корупціонерів за правопорушення 06:19
більше новин
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Криворізька прокуратура гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата 15:11
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося 19:06
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
більше новин
Курс гривні на середу: нацвалюта просіла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok