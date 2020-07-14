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14 липня 2020, вівторок, 17:25 6
Європа 2020-07-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду українців: кого впустять

Угорщина пом'якшила вимоги до в'їзду українців: кого впустять

Ольга Фандорина
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Угорщина, Будапешт. Фото: pixabay
Угорщина, Будапешт. Фото: pixabay

Угорщина з 15 липня дозволила в'їзд громадянам України певних категорій. Також можливий в'їзд з дозволу поліції. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Угорщині на своїй сторінці в Facebook.

Так, з 15 липня право в'їзду в Угорщину мають громадяни України, які:

  • є членами сім'ї громадян Угорщини;
  • мають дійсний дозвіл на проживання в Угорщині і члени їх сімей;
  • мають дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни понад 90 днів;
  • прибувають з країн з середнім рівнем поширення коронавірусу;
  • прибувають з країн з низьким рівнем поширення коронавірусу;
  • у межах тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин.

Також зазначається, що в інших випадках, в тому числі коли громадянин прибуває з країни з високим рівнем поширення коронавірусу, в'їзд в Угорщину для українців можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції.

"Зокрема, при наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 липня Польща відновила 14-денний карантин для тих, кому дозволено в'їзд в країну з України.

Чорногорія ввела наявність тесту на коронавірус  для українців, яким дозволено в'їзд в країну у тому числі з туристичною метою.

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