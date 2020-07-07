Правила подорожі під час карантину. Як провести відпустку в Україні безпечно

Влітку багато українців віддають перевагу внутрішньому туризму, поки лише декілька країн готові впускати туристів з України. У зв'язку з поширенням Covid-19, кожна область визначає для себе рівень протиепідемічних заходів. Саме з ними потрібно в першу чергу ознайомитися перед тим, як їхати у відпустку. Звернути увагу потрібно на те, чи працює місцевий транспорт, відкриті готелі і магазини, доступні для відвідування пам'ятки культури.

- Центр громадського здоров'я України рекомендує дотримуватися загальних правил безпеки:

Якомога частіше мийте руки під проточною водою з милом щонайменше 20 секунд. Особливо після відвідування громадських місць, дотиків до поверхні і після повернення з вулиці. Також: після туалету, кашлю та чхання, зняття засобів індивідуального захисту, перед прийомом їжі і завжди, коли відчуваєте, що руки забруднені.

Якщо немає можливості помити руки, обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше ніж 60%. Використовуйте достатню кількість антисептика, щоб кисті рук були повністю покриті розчином (зазвичай це 3 мл). Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі стежити, щоб він був заповнений.

Уникайте дотиків до очей, рота і носа немитими руками. Дотримуйтесь етикету кашлю. Кашляти і чхати слід тільки в паперову серветку або згин ліктя, після чого слід обов'язково помити руки.

Віддавайте перевагу безконтактним способам оплати, автоматичним дверям тощо.

Уникайте тісних контактів з людьми. Дотримання дистанції не менше ніж 1 метр допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримувати дистанцію дуже складно, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс і рот.

Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід міняти кожні дві-три години, або коли вона стала вологою або забруднилася. У спекотну погоду це може відбуватися швидше.

Слід уважно ставитися до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту і серветки. Вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Викидати їх слід у спеціально обладнані для цього урни, а за відсутності - помістити в пакет, який, за можливості, викинути в урну.

Дотримуйтеся вимог та рекомендацій перевізника, навіть коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу.

Віддавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів з людьми і зробить подорож більш безпечною. Разом з тим не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо.

У центрі нагадують, що COVID-19 не передається через продукти харчування. Але слід пам'ятати, що вживання немитих або неякісних продуктів під час подорожі може призвести до виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.

Не слід вирушати в подорож, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, чи у вас з'явились підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі, кашель, або минуло менше ніж 14 днів з моменту контакту з випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

Також слід уникати подорожей людям, які у групі ризику: старшим за 60 років, тим, хто мають хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розробили і запустили єдиний інформаційний портал для туристів, які подорожують країною.

Крім того, KrainaUA констатує, що ціни на готельні номери на основних українських курортах зросли на 10-30%, залежно від регіону, порівняно з аналогічним періодом минулого року.