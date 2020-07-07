підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 липня 2020, вівторок, 06:15 13
Суспільство 2020-07-07T09:00:02+03:00
Українські Новини
Правила подорожі під час карантину. Як провести відпустку в Україні безпечно

Правила подорожі під час карантину. Як провести відпустку в Україні безпечно

Кира Молчанова
Туризм, подорожі, Коронавірус, Covid-19, карнтин
Подорож. Фото: freepik
Подорож. Фото: freepik

Влітку багато українців віддають перевагу внутрішньому туризму, поки лише декілька країн готові впускати туристів з України.  У зв'язку з поширенням Covid-19, кожна область визначає для себе рівень протиепідемічних заходів. Саме з ними потрібно в першу чергу ознайомитися перед тим, як їхати у відпустку. Звернути увагу потрібно на те, чи працює місцевий транспорт, відкриті готелі і магазини, доступні для відвідування пам'ятки культури.

- Центр громадського здоров'я України рекомендує дотримуватися загальних правил безпеки:

  • Якомога частіше мийте руки під проточною водою з милом щонайменше 20 секунд. Особливо після відвідування громадських місць, дотиків до поверхні і після повернення з вулиці. Також: після туалету, кашлю та чхання, зняття засобів індивідуального захисту, перед прийомом їжі і завжди, коли відчуваєте, що руки забруднені.
  • Якщо немає можливості помити руки, обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше ніж 60%. Використовуйте достатню кількість антисептика, щоб кисті рук були повністю покриті розчином (зазвичай це 3 мл). Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі стежити, щоб він був заповнений.
  • Уникайте дотиків до очей, рота і носа немитими руками. Дотримуйтесь етикету кашлю. Кашляти і чхати слід тільки в паперову серветку або згин ліктя, після чого слід обов'язково помити руки.
  • Віддавайте перевагу безконтактним способам оплати, автоматичним дверям тощо.
  • Уникайте тісних контактів з людьми. Дотримання дистанції не менше ніж 1 метр допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримувати дистанцію дуже складно, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс і рот.
  • Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід міняти кожні дві-три години, або коли вона стала вологою або забруднилася. У спекотну погоду це може відбуватися швидше.
  • Слід уважно ставитися до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту і серветки. Вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Викидати їх слід у спеціально обладнані для цього урни, а за відсутності - помістити в пакет, який, за можливості, викинути в урну.
  • Дотримуйтеся вимог та рекомендацій перевізника, навіть коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу.
  • Віддавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів з людьми і зробить подорож більш безпечною. Разом з тим не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо.

У центрі нагадують, що COVID-19 не передається через продукти харчування. Але слід пам'ятати, що вживання немитих або неякісних продуктів під час подорожі може призвести до виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.

Не слід вирушати в подорож, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, чи у вас з'явились підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі, кашель, або минуло менше ніж 14 днів з моменту контакту з випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

Також слід уникати подорожей людям, які у групі ризику: старшим за 60 років, тим, хто мають хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розробили і запустили єдиний інформаційний портал для туристів, які подорожують країною.

Крім того, KrainaUA констатує, що ціни на готельні номери на основних українських курортах зросли на 10-30%, залежно від регіону, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Більше новин про: Туризм подорожі Коронавірус Covid-19 карнтин

Кількість нових випадків коронавірусу в Київській ...
В Ужгороді ресторатори вийшли на мітинг проти поси...
У Волинській області посилюють карантин і забороня...
Куди українці можуть подорожувати і де потрібно пр...
Затримані в аеропорту Афін українці провели в ізоляторі третю ніч
Гривня зростає другий день поспіль. Курс валют на вівторок
Новини
На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю, одного військового ЗСУ травмовано 08:30
Затримані в аеропорту Афін українці провели в ізоляторі третю ніч 08:21
Можливість в'їзду в різні країни можна перевірити онлайн: список сервісів 07:30
Овочі борщового набору різко подешевшали 07:15
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ 15:17
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції 15:23
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
більше новин
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok