Рубль знизився після невеликого зростання. Курс російської нацвалюти на середу

У середу, 15 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля знизився на 3 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 липня. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу в середу зріс на 2 копійки в порівнянні з вівторком і становить 3,92 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 15 липня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,32 3,92 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,30 3,78 Як повідомляли Українські Новини, у середу станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 1,50% до 27,2219 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH\/USD порівняно з курсом валют на 14 липня. Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH\/USD.