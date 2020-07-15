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15 липня 2020, середа, 10:46 12
Фінанси 2020-07-15T14:00:04+03:00
Українські Новини
Рубль знизився після невеликого зростання. Курс російської нацвалюти на середу

Рубль знизився після невеликого зростання. Курс російської нацвалюти на середу

Елена Новикова
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні
Курс рубля в київських обмінниках 15 липня. Фото: pixabay
Курс рубля в київських обмінниках 15 липня. Фото: pixabay

У середу, 15 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля знизився на 3 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля у вівторок, 14 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу зріс на 2 копійки в порівнянні з вівторком і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 15 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,32 3,92
Максимальний 3,76 5,00
Мінімальний 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, у середу станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD порівняно з курсом валют на 14 липня.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

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