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15 липня 2020, середа, 05:00 14
Фінанси 2020-07-15T07:45:04+03:00
Українські Новини
Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на середу

Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на середу

Елена Новикова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на середу
Курс гривні на середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0082
1 долар США 27,1436
1 швейцарських франків 28,8854
10 єн 2,5276
10 російських рублів 3,8158
1 євро 30,8745

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Крім того, у вівторок, 14 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 липня на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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