Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH\/USD. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0082 1 долар США 27,1436 1 швейцарських франків 28,8854 10 єн 2,5276 10 російських рублів 3,8158 1 євро 30,8745 Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH\/USD. Крім того, у вівторок, 14 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 липня на 5,49 коп. до 27,2158 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH\/USD. Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн\/долар.