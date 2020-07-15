Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют на середу

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0082 1 долар США 27,1436 1 швейцарських франків 28,8854 10 єн 2,5276 10 російських рублів 3,8158 1 євро 30,8745

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.