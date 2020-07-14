Долар і євро підскочили в обмінниках. Курс валют на 14 липня

В обмінних пунктах київських банків у вівторок, 14 липня станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD, порівняно з курсом валют 13 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 15,10 коп. до 30,2577 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,68 коп. до 30,7977 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,9756 27,2369 30,2793 30,8353 3,35 3,90 Максимальний 27,1500 27,3300 30,5500 31,0500 3,75 5,00 Мінімальний 26,7500 27,1500 29,3000 30,5900 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 копійок в понеділок знизився на 10 копійок до 27,10 UAH/USD.

Також експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Якова Смолія.

А з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.