Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 14 липня

У вівторок, 14 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля зріс у порівнянні з показником за попередню добу на 3 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок не змінився порівняно з 13 липня і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,90 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:30 вівторка, 14 липня, курс продажу готівкового долара підвищився на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Тим часом на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження в п'ятницю на 7 коп. у понеділок знизився на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Також в обмінних пунктах київських банків після стрімкого зростання минулого тижня з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Крім того, експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.