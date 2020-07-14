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14 липня 2020, вівторок, 11:34 10
Економіка 2020-07-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 14 липня

Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 14 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У вівторок, 14 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля зріс у порівнянні з показником за попередню добу на 3 копійки і становить 3,35 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок не змінився порівняно з 13 липня і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 14 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,90
Максимальний 3,75 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:30 вівторка, 14 липня, курс продажу готівкового долара підвищився на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

Тим часом на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження в п'ятницю на 7 коп. у понеділок знизився на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Також в обмінних пунктах київських банків після стрімкого зростання минулого тижня з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Крім того, експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.

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