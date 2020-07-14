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14 липня 2020, вівторок, 17:50 8
Фінанси 2020-07-14T20:00:03+03:00
Українські Новини
Після падіння нацвалюта трохи зросла. Курс гривні на міжбанку

Після падіння нацвалюта трохи зросла. Курс гривні на міжбанку

Елена Новикова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,17-27,20 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,10-27,14 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,07-27,10 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,11% з 23,74 UAH/USD до 27,09 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок, 14 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 липня на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.

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