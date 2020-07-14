Після падіння нацвалюта трохи зросла. Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,17-27,20 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,10-27,14 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,07-27,10 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,11% з 23,74 UAH/USD до 27,09 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок, 14 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 13 липня на 5,49 коп. до 27,2158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,56 коп. до 26,9552 UAH/USD.