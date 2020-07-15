Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу

Курс валют в обмінниках на 15 липня

Курс валют в обмінниках на 15 липня

У середу станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,66 коп. до 30,3859 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,81 коп. до 30,9234 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,9700 27,2219 30,3859 30,9234 3,32 3,92 Максимальний 27,0700 27,3500 30,7000 31,2000 3,76 5,00 Мінімальний 26,8500 27,1300 29,9000 30,5500 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

аналітики радять не поспішати з продажем доларів, так як очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.