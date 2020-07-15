підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 липня 2020, середа, 10:16 6
Фінанси 2020-07-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу

Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс євро, обмін валют, курс гривні, курс в обмінниках
Курс валют в обмінниках на 15 липня
Курс валют в обмінниках на 15 липня

У середу станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,66 коп. до 30,3859 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,81 коп. до 30,9234 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9700 27,2219 30,3859 30,9234 3,32 3,92
Максимальний 27,0700 27,3500 30,7000 31,2000 3,76 5,00
Мінімальний 26,8500 27,1300 29,9000 30,5500 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

аналітики радять не поспішати з продажем доларів, так як очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро обмін валют курс гривні курс в обмінниках

Долар продовжує рости в ціні. Офіційний курс валют...
Після падіння нацвалюта трохи зросла. Курс гривні ...
Курс гривні на середу: нацвалюта просіла...
Долар і євро підскочили в обмінниках. Курс валют н...
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів
Новини
У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ 11:19
З золотого злитка, ікон та золотих сережок Богатирьової зняли арешт 10:38
У МВФ підкреслили, що зберегти незалежність НБУ - в інтересах України 10:33
Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу 10:16
У МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції 10:13
більше новин
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Криворізька прокуратура гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата 15:11
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося 19:06
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
більше новин
До кінця карантину залишилося 17 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok