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14 липня 2020, вівторок, 21:00 9
Суспільство 2020-07-14T21:45:01+03:00
Українські Новини
Похолодання до +4, зливи і шквальний вітер. Прогноз погоди на 15 липня

Похолодання до +4, зливи і шквальний вітер. Прогноз погоди на 15 липня

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, погода в Карпатах, погода на завтра, погода в Одесі, Температура води
Погода Фото: reading
Погода Фото: reading

У середу, 15 липня, в Києві за прогнозом погоди без опадів, мінлива хмарність, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, у Чернігівській області помірний дощ, у Сумській області вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +14...+20 градусів; у Київській і Житомирській областях без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Полтавській, Черкаській і Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, у Харківській області вночі сильний дощ, вдень невеликий дощ, гроза; у Луганській і Донецькій областях вночі місцями слабкий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

14 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +20...+23 градуси, в Азовському морі +25...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку.

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