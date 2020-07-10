Після стрімкого зростання минулого тижня долар в обмінниках падає

В обмінних пунктах київських банків після стрімкого зростання минулого тижня з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,47 коп. до 30,0302 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,58 коп. до 30,5772 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 26 червня по 3 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD після незначного зниження минулого тижня.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 10 липня 26,8209 27,0777 30,0302 30,5772 3,3400 3,8900 Порівняно з 3 липня -0,1248 -0,2553 -0,0247 -0,1458 0,0100 -0,0400

Використано відомості компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.