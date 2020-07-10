підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 14:50 7
Фінанси 2020-07-10T15:30:03+03:00
Українські Новини
Після стрімкого зростання минулого тижня долар в обмінниках падає

Після стрімкого зростання минулого тижня долар в обмінниках падає

Катерина Цапро
Курс валют, обмін валют, динаміка курсу гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара знову падає
Курс долара знову падає

В обмінних пунктах київських банків після стрімкого зростання минулого тижня з 3 по 10 липня  курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,47 коп. до 30,0302 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,58 коп. до 30,5772 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 26 червня по 3 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 51,26 коп. до 27,3330 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,06 коп. до 26,9457 UAH/USD після незначного зниження минулого тижня.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 10 липня 26,8209 27,0777 30,0302 30,5772 3,3400 3,8900
Порівняно з 3 липня -0,1248 -0,2553 -0,0247 -0,1458 0,0100 -0,0400

Використано відомості компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют обмін валют динаміка курсу гривні Динаміка курсу долара

Долар перед вихідними подорожчав, а євро знову впа...
Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів...
Після незначного падіння минулого тижня долар в об...
Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний ку...
Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
Шмигаль підтримав доопрацьований законопроект №3131-д про детінізацію в АПК 15:37
Офіс генпрокурора відкрив ще 4 справи проти Порошенка за заявами Коломойського, - адвокати 15:24
Київський офіс Ради Європи вимагає прийняти закон "Про медіа" незважаючи на жорстку критику експертів Ради Європи 15:15
Після стрімкого зростання минулого тижня долар в обмінниках падає 14:50
У серпні "Укрзалізниця" готова повноцінно відновити пасажирське сполучення. Які умови 14:48
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
більше новин
Лише у Херсонській області за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok