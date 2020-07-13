підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня
13 липня 2020, понеділок, 11:30 7
Економіка 2020-07-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня

Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У понеділок, 13 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з курсом у п'ятницю, 10 липня, впав на 2 копійки і становить 3,32 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився порівняно з 10 липня на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 13 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,32 3,90
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 понеділка підвищився на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Також після стрімкого зростання минулого тижня курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 27,00 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Рубль "завмер" перед вихідними. Курс російської на...
Рубль на початку тижня різко просів. Курс російськ...
Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс ва...
Рубль почав дорожчати. Курс російської нацвалюти н...
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні
Новини
Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня 11:30
Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування 11:27
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс 14:55
"Укрзалізниця" запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад руху 21:16
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах 13:17
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok