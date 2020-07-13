Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня

У понеділок, 13 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля у порівнянні з курсом у п'ятницю, 10 липня, впав на 2 копійки і становить 3,32 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок підвищився порівняно з 10 липня на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 13 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,32 3,90 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 понеділка підвищився на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Також після стрімкого зростання минулого тижня курс продажу готівкового долара знизився на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 27,00 UAH/USD.