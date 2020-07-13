Гривня ослабла. Курс гривні на міжбанку на початку тижня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 коп. у понеділок знизився на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,10 UAH/USD, після котирування зберігалися незмінними, потім встановилися на рівні 27,10-27,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD а в обмінних пунктах київських банків долар і євро на початку тижня подорожчали.