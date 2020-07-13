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13 липня 2020, понеділок, 17:28 6
Економіка 2020-07-13T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня ослабла. Курс гривні на міжбанку на початку тижня

Гривня ослабла. Курс гривні на міжбанку на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Гроші.
Гроші.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 коп. у понеділок знизився на 10 коп. до 27,10 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,08-27,10 UAH/USD, після котирування зберігалися незмінними, потім встановилися на рівні 27,10-27,12 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,15% з 23,74 UAH/USD до 27,10 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD а в обмінних пунктах київських банків долар і євро на початку тижня подорожчали.

 

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