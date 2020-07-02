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02 липня 2020, четвер, 11:41 2
Силові структури 2020-07-02T12:09:07+03:00
Українські Новини
Справа за фактом вбивства Шеремета готова для передачі в суд, – Нацполіція

Справа за фактом вбивства Шеремета готова для передачі в суд, – Нацполіція

Елизавета Драбкина
Вбивства журналістів, Павло Шеремет, Нацполіція, справа Шеремета
Павло Шеремет. Фото: Українське Фото
Павло Шеремет. Фото: Українське Фото

Після завершення досудового розслідування справи за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета пройшло 42 дні, вона готова до передачі до суду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Слідство не буде обмежувати підозрюваних та їх адвокатів у часі на ознайомлення з матеріалами справи, але звертає увагу всіх зацікавлених сторін, що початок розгляду справи залежить саме від сторони захисту і самих підозрюваних", - сказано в ньому.

Наголошується, що пройшло 42 дні з моменту завершення досудового розслідування в провадженні за фактом вбивства Шеремета та відкриття матеріалів підозрюваним і їх захисникам.

"Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить виключно від того, коли адвокати підозрюваних закінчать знайомитися з матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, досудове розслідування щодо справи вбивства Павла Шеремета закінчилося 22 травня з повідомленням підозри трьом особам: Дугарь, Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, якщо обвинувачені особи за результатами суду будуть визнанні не причетними до вбивства – відповідальність будуть нести ті, люди, які довели справу до суду, звинувативши невинних.

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