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09 липня 2020, четвер, 19:08 7
Силові структури 2020-07-09T19:45:02+03:00
Українські Новини
Пожежу в Луганській області локалізували

Пожежу в Луганській області локалізували

Надежда Комендантова
пожежа, Луганська область, ДержНС
Лісову пожежу в Луганській області (Фото - прес-служба ДСНС)
Лісову пожежу в Луганській області (Фото - прес-служба ДСНС)

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) локалізувала пожежу на території Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДержНС, передають Українські Новини.

"Локалізована пожежа сухої трави і лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області", - сказано в ньому.

Пожежу вдалося локалізувати о 17:40 у четвер.

Поки залишаються три вогнища тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння залучено 1 494 людина і 293 одиниці техніки, з них від ДержНС 736 осіб і 146 одиниць техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДержНС.

Як повідомляли Українські Новини, підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

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