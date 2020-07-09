Пожежу в Луганській області локалізували

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) локалізувала пожежу на території Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДержНС, передають Українські Новини.

"Локалізована пожежа сухої трави і лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області", - сказано в ньому.

Пожежу вдалося локалізувати о 17:40 у четвер.

Поки залишаються три вогнища тління.

Загрози розповсюдження вогню немає.

До гасіння залучено 1 494 людина і 293 одиниці техніки, з них від ДержНС 736 осіб і 146 одиниць техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДержНС.

Як повідомляли Українські Новини, підтверджена загибель 5 і госпіталізація 34 осіб через пожежу в Луганській області.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

До гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.