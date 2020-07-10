підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 липня 2020, пʼятниця, 21:12 13
Зовнішня політика 2020-07-10T22:30:02+03:00
Українські Новини
Болгарія поповнила список країн "червоної зони"

Болгарія поповнила список країн "червоної зони"

Елена Новикова
Карантин, МОЗ, Зелена зона, обсервація, правила виїзду за кордон
Болгарія потрапила до списку країн
Болгарія потрапила до списку країн "червоної зони" Фото: pixabay

У Болгарії повернули карантин, у той час, як Міністерство охорони здоров'я віднесло Болгарію до країн "червоної зони" щодо епідемічної ситуації.

Про це свідчить інформація на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з цими даними, захворюваність на коронавірусну інфекцію в Болгарії становить 42,0 активних хворих на 100 тис. населення.

Також станом на 10 липня до країн "червоної зони" віднесені Чехія, Албанія, Єгипет, Ірак, Канада, Франція, Чорногорія, Білорусь, Португалія, Росія, Молдова, Ізраїль і США.

До країн "зеленої зони" станом на 10 липня віднесені Сербія, Іран, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Австрія, Норвегія, Литва, Німеччина, Латвія, Естонія, Грузія, Японія, Туніс, Китай, Ватикан.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 липня МОЗ відніс Албанію до країн "червоної зони".

Українським туристам відкритий в'їзд у 23 країни. Зокрема, відкритий в'їзд в Албанію, Білорусь, Великобританії, США, Єгипет, Чорногорію.

Крім того, більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України.

Більше новин про: Карантин МОЗ Зелена зона обсервація правила виїзду за кордон

В Одесі на заводі крабових паличок — спалах COVID-...
Албанія потрапила в український список "червоної з...
Словенія посилює карантин: українці після в'їзду п...
У МЗС пояснили, як уникнути проблем під час подоро...
Захворюваність на коронавірус у Києві знову зростає
Київ закрив 4 нічних клуби через порушення карантину і роботу після 22:00
Новини
Рада проведе позачергове засідання 13 липня 21:58
Бойовики поранили трьох українських військових у п'ятницю 21:51
У Польщі збираються відкрити музей "жертв геноциду на Волині" 21:49
У Луганській області через пожежі загорілося велике сміттєзвалище 21:12
Болгарія поповнила список країн "червоної зони" 21:12
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
"Слуги народу" хочуть ввести страхування пацієнтів від недбалості лікаря 19:45
Працівник прокуратури розбив телефон учасника мирної акції під САП 10:53
Рівне може опинитися на межі екокатастрофи через кризу на заводі з виробництва міндобрив 14:26
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський звинуватив в українських проблемах високосний рік 13:03
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: роботи триватимуть 10 днів 08:15
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
більше новин
Кабмін запропонував на посаду віцепрем'єра з питань промисловості ексголову Держкосмосу Уруського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok