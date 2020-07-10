Болгарія поповнила список країн "червоної зони"

Про це свідчить інформація на сайті міністерства, передають Українські Новини.

Згідно з цими даними, захворюваність на коронавірусну інфекцію в Болгарії становить 42,0 активних хворих на 100 тис. населення.

Також станом на 10 липня до країн "червоної зони" віднесені Чехія, Албанія, Єгипет, Ірак, Канада, Франція, Чорногорія, Білорусь, Португалія, Росія, Молдова, Ізраїль і США.

До країн "зеленої зони" станом на 10 липня віднесені Сербія, Іран, Польща, Хорватія, Італія, Греція, Туреччина, Нідерланди, Кіпр, Австрія, Норвегія, Литва, Німеччина, Латвія, Естонія, Грузія, Японія, Туніс, Китай, Ватикан.

Як повідомляли Українські Новини, з 7 липня МОЗ відніс Албанію до країн "червоної зони".

Українським туристам відкритий в'їзд у 23 країни. Зокрема, відкритий в'їзд в Албанію, Білорусь, Великобританії, США, Єгипет, Чорногорію.

Крім того, більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України.