Кордони Євросоюзу залишаться закритими для українців і після 1 липня, - проєкт рішення

У той час, як тільки дві країни ЄС не пройшли пік коронавірусу, Україна вийшла за рамки, які може встановити Єврокомісія для держав, звідки будуть пускати туристів у Шенгенську зону, у зв'язку з останнім збільшенням кількості нових заражень коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", офіційна статистика МОЗ вже перевищила критерії з проєкту рішення ЕК, потрапив у ЗМІ.

За цим проєктом – який остаточно ще не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінки відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень в країні за останніх 14 днів стосовно населення.

За даними видання, дебати в ЄС переважно ведуться про те, чи пускати в ЄС жителів тих країн, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 000 населення або менш як 20 нових заражень (16 - це середній показник у країнах ЄС показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).

Нові правила повинні запрацювати з 1 липня; до того діє бланкова заборона на несуттєві поїздки для іноземців, зокрема громадян України.

Між тим Україна не може розраховувати ні на один з цих варіантів. За статистикою МОЗ на 24 червня за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно буде використовувати ЄС), в Україні – 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів складає 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлених ЄС критерію. До того ж цей показник продовжує зростати день у день.

У разі, якщо проєкт рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це буде означати продовження заборони на в'їзд для несуттєвих поїздок (включаючи туризм) для мешканців України.

І хоча рішення про продовження обмежень ще не знайшло підтримки всіх країн-членів, шанси на його прийняття, високі; хоча залишається надія на те, що до нього будуть введені винятку.

Як повідомляли "Українські Новини", Іспанія відкрила кордони для туристів, але не для України.

Ще п'ять країн готові відновити авіасполучення з Україною для прийняття туристів.

З липня Туреччина почне приймати українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.