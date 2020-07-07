Албанія потрапила в український список "червоної зони"

Албанія, яка погодилася приймати українців без карантину, потрапила в Україні в "червоний список" країн, після повернення з якої, українці зобов'язані пройти двотижневу обсервацію. Про це зазначається в повідомленні державного агентства розвитку туризму.

"Оновлений список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 6 липня. Інформація про п'ять країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: в червону зону потрапила Албанія. "Червоними" залишаються Чорногорія і Єгипет", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Туреччина і Хорватія перебувають в зеленій зоні.

Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів або скористатися застосунком "Дій вдома".

Кабінет міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в'їжджає на територію України з "червоної зони" за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

Як повідомляли Українські Новини, українським туристам відкрили в'їзд в 23 країни: повний перелік.

Такод описували правила виїзду за кордон в низку країн.