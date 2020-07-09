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  • Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів
09 липня 2020, четвер, 15:35 14
Світ 2020-07-09T17:15:03+03:00
Українські Новини
Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів

Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавірус, карантин в Болгарії
Прапор Болгарії. Фото: ru.publika.md
Прапор Болгарії. Фото: ru.publika.md

Болгарія, яка знову почала поступове запровадження карантинних заходів, посилює його ще більше. Так, в країні забороняють глядачам бути присутніми на спортивних заходах, а також знову закривають нічні клуби. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Кирило Ананьєв, повідомляє Reuters.

Крім того, наголошується, що Болгарія обмежить участь у громадських зборах 30 особами.

В країні зареєстровано 4342 випадки коронавірусу і 259 смертей. Кількість нових випадків почала зростати через декілька тижнів після того, як Болгарія скасувала більшість обмежувальних заходів.

"Ми вважаємо, що цих заходів буде достатньо, щоб зупинити тенденцію зростання. Збільшення кількості випадків пов'язано зі шкільними випускними і масовими зібраннями людей в одному місці", - сказав Ананьєв журналістам.

Після того, як на початку червня глядачів допустили на футбольні матчі, стало відомо про численні порушення правил соціальної дистанції.

Нічних клубах і дискотеках дозволять працювати на свіжому повітрі, але при заповнюванні у 50% та обов'язковому соціальному дистанціюванні.

Весілля, шкільні випускні та інші громадські зібрання зможуть відбуватися за участю не більше ніж 30 осіб як в приміщенні, так і надворі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Болгарія заявляла про відкриття кордонів 29 країн з 1 червня.

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