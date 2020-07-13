Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні

Після того, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 1,79% до 26,9335 UAH/USD, , що встановлюється ним на 10-12 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9495 1 долар США 26,9505 1 швейцарський франк 28,6099 10 ієн 2,5236 10 російських рублів 3,7928 1 євро 30,3988

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, в п'ятницю, 10 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 копійок у п'ятницю знизився на 7 копійок до 27,00 UAH/USD.

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