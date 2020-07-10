Курс гривні на міжбанку в п'ятницю. Нацвалюта просіла

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 27,00 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,93-26,95 UAH\/USD, потім котирування зросли до 26,95-26,97 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,99-27,02 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,73% з 23,74 UAH\/USD до 27,00 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю, 10 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH\/USD.