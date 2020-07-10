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10 липня 2020, пʼятниця, 17:41 14
Фінанси 2020-07-10T19:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку в п'ятницю. Нацвалюта просіла

Курс гривні на міжбанку в п'ятницю. Нацвалюта просіла

Елена Новикова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні на міжбанку на п'ятницю
Курс гривні на міжбанку на п'ятницю

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 коп. у п'ятницю знизився на 7 коп. до 27,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,93-26,95 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,95-26,97 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,99-27,02 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,73% з 23,74 UAH/USD до 27,00 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю, 10 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

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