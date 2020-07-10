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10 июля 2020, пятница, 10:40 80
Экономика 2020-07-10T10:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился. Курс валют на 10 июля

Доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился. Курс валют на 10 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,83 коп. до 30,0560 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,79 коп. до 30,5886 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,8166 27,0797 30,0560 30,5886 3,37 3,91
Максимальный 26,9300 27,3000 30,3000 30,9500 3,72 5,00
Минимальный 26,7000 26,9900 29,6000 30,3500 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10-12 июля, на 1,79 копеек до 26,9335 UAH/USD.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 копеек в четверг укрепился на 2 копеек до 26,93 гривен к доллару.

Кроме того, эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.

Также директор Департамента Казначейства Идея Банка Ярослав Кабин заявил, что в ближайшую неделю эксперты не видят предпосылок для роста курса и ожидают котировки на уровне 26,80-27,20 UAH/USD.

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