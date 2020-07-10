Після невеликого зростання гривня впала. Курс гривні на понеділок

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9495 1 долар США 26,9505 1 швейцарський франк 28,6099 10 ієн 2,5236 10 російських рублів 3,7928 1 євро 30,3988

Як повідомляли Українські Новини, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.