Після невеликого зростання гривня впала. Курс гривні на понеділок

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH\/USD, Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,9495 1 долар США 26,9505 1 швейцарський франк 28,6099 10 ієн 2,5236 10 російських рублів 3,7928 1 євро 30,3988 Як повідомляли Українські Новини, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH\/USD. Також президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. За його словами, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.