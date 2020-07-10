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10 липня 2020, пʼятниця, 16:40 13
Фінанси 2020-07-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Після невеликого зростання гривня впала. Курс гривні на понеділок

Після невеликого зростання гривня впала. Курс гривні на понеділок

Елена Новикова
Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Офіційний курс гривні на 13 липня
Офіційний курс гривні на 13 липня

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар перед вихідними подорожчав, а євро знову обвалився, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD, 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,9495
1 долар США 26,9505
1 швейцарський франк 28,6099
10 ієн 2,5236
10 російських рублів 3,7928
1 євро 30,3988

Як повідомляли Українські Новини, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.

Також президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. За його словами, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

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