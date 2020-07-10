Рубль "завмер" перед вихідними. Курс російської нацвалюти на 10 липня

У п'ятницю, 10 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля четвер, 9 липня, не змінився і становить 3,34 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю підвищився порівняно з 9 липня на 1 копійку і становить 3,89 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,89 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

Також Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10-12 липня, на 1,79 копійок до 26,9335 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 копійки в четвер зміцнився на 2 коп. до 26,93 гривень до долара.

Крім того, експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Якова Смолія.