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10 липня 2020, пʼятниця, 10:40 9
Фінанси 2020-07-10T13:00:03+03:00
Українські Новини
Долар перед вихідними подорожчав, а євро знову впав. Курс валют на 10 липня

Долар перед вихідними подорожчав, а євро знову впав. Курс валют на 10 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс в обмінниках
Долар
Долар

В обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,83% до 30,0560 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,79 коп. до 30,5886 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8166 27,0797 30,0560 30,5886 3,37 3,91
Максимальний 26,9300 27,3000 30,3000 30,9500 3,72 5,00
Мінімальний 26,7000 26,9900 29,6000 30,3500 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10-12 липня, на 1,79 копійок до 26,9335 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 копійок в четвер зміцнився на 2 коп. до 26,93 гривень до долара.

Крім того, експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Якова Смолія.

Також директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.

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