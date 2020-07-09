Рубль почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 9 липня

У четвер, 9 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 8 липня підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер підвищився порівняно з 8 липня на 1 копійку і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,34 3,88 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому — ні. З його слів, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожчим. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу — заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.