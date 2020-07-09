підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 11:25 4
Економіка 2020-07-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 9 липня

Рубль почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 9 липня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 9 липня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 8 липня підвищився на 3 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер підвищився порівняно з 8 липня на 1 копійку і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,88
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому — ні. З його слів, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожчим. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу — заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві

Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Новини
Темпи падіння економіки України б'ють історичні рекорди, - Бойко 11:59
До дистанційного навчання з вересня Україна не готова, — Зеленський 11:51
Зеленський приїхав у Волинську область: спілкуватися з бізнесом і перевіряти "Велике будівництво" 11:37
Рубль почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 9 липня 11:25
МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року 11:18
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
більше новин
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok