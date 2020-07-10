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10 липня 2020, пʼятниця, 05:00 7
Фінанси 2020-07-10T06:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на п'ятницю і вихідні

Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на п'ятницю і вихідні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс НБУ на 10-12 липня
Курс НБУ на 10-12 липня

В той час, як економіка України продовжує падати, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 1,79 копійок до 26,9335 UAH/USD, встановлюваний ним на п'ятницю- неділю, 10-12 липня.

Про це йдеться в повідомленні Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 2,05 копійок до 26,9514 UAH/USD, що встановлюється ним на 9 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 10-12 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0722
1 долар США 26,9335
1 швейцарський франк 28,7138
10 єн 2,5112
10 російських рублів 3,8167
1 євро 30,5359

Як повідомляли Українські Новини, в четвер, 9 липня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 копійок до 26,8110 гривень до долара.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 копійок в четвер зміцнився на 2 коп. до 26,93 гривень до долара.

Крім того, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. З його слів, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу — заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.

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