Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на п'ятницю і вихідні

В той час, як економіка України продовжує падати, Національний банк України підвищив офіційний курс гривні на 1,79 копійок до 26,9335 UAH/USD, встановлюваний ним на п'ятницю- неділю, 10-12 липня.

Про це йдеться в повідомленні Національний банк України, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 2,05 копійок до 26,9514 UAH/USD, що встановлюється ним на 9 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 10-12 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0722 1 долар США 26,9335 1 швейцарський франк 28,7138 10 єн 2,5112 10 російських рублів 3,8167 1 євро 30,5359

Як повідомляли Українські Новини, в четвер, 9 липня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 копійок до 26,8110 гривень до долара.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 2 копійок в четвер зміцнився на 2 коп. до 26,93 гривень до долара.

Крім того, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. З його слів, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу — заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.