Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в четвер

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 2 коп. до 26,93 UAH/USD після зниження курсу в середу на 2 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,89-26,93 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,93-26,95 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,92-26,94 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,43% з 23,74 UAH/USD до 26,93 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у той час, як в четвер, 9 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Тим часом, в мінекономіки заявили, що економіка України продовжує падати.