Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів

У той час, як в четвер, 9 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 2,05% до 26,9514 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0722 1 долар США 26,9335 1 швейцарський франк 28,7138 10 єн 2,5112 10 російських рублів 3,8167 1 євро 30,5359

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.

Також президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. За його словами, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожчим. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.