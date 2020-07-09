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09 липня 2020, четвер, 17:00 6
Фінанси 2020-07-09T17:15:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів

Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, обмін валют, курс гривні
Курс валют на 10 липня
Курс валют на 10 липня

У той час, як в четвер, 9 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10-12 липня, на 1,79% до 26,9335 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 2,05% до 26,9514 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0722
1 долар США 26,9335
1 швейцарський франк 28,7138
10 єн 2,5112
10 російських рублів 3,8167
1 євро 30,5359

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.

Також президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. За його словами, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожчим. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

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