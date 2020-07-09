Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки

Тоді як імпорт товарів з початку року скоротився на третину, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-травні на 5,9%.

Про це сказано в матеріалах міністерства, передають Українські Новини.

Наголошується, що в травні результати більшості видів економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння на фоні пом'якшення карантину (зокрема відновлення діяльності більшості торгівельно-розважальних центрів, інших установ торговельного та побутового обслуговування населення, продовольчих ринків, а також частково пасажирських перевезень автомобільним транспортом (у міському , приміському, внутрішньообласному і міжнародному сполученні) і роботи метрополітену) про що свідчить поліпшення індексу очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності в травні збільшився до 37 пунктів з 29,9 пунктів у квітні, хоча значення показника менше 50 свідчить про досить песимістичні настрої бізнесу.

Водночас, негативний вплив розповсюдження у світі COVID-19 і дія стримуючих факторів, що склалися в попередніх періодах стримували розвиток більшості видів економічної діяльності.

Так, за підсумками січня-травня скорочення зведеного індексу виробництва становило 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні), і, відповідно, скорочення обсягів ВВП оцінений Мінекономіки на рівні 5,9%.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначає, що рівень тіньової економіки в 2019 знизився на 3 п. п. до 28% порівняно з 2018 роком від обсягу офіційного ВВП.

У кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

30 червня стало відомо, що Україна має намір випустити єврооблігації, проте потім скасувала випуск.