Долар продовжує падіння, а євро зростає. Курс валют на 9 липня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,85 коп. до 27,0778 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,82 коп. до 26,8110 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,87% до 30,0743 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,43% до 30,6665 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8110 27,0778 30,0743 30,6665 3,34 3,88 Максимальний 26,9200 27,3000 30,3500 30,9500 3,72 5,00 Мінімальний 26,6000 26,9500 29,3000 30,3500 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. З його слів, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожче. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу — заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.