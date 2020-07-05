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  • Луценко підтвердив справжність записів Деркача: Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором
05 липня 2020, неділя, 19:45 18
Політика 2020-07-06T10:00:04+03:00
Українські Новини
Луценко підтвердив справжність записів Деркача: Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором

Луценко підтвердив справжність записів Деркача: Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором

Надежда Комендантова
Юрій Луценко, Петро Порошенко, Плівки Деркача
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео

Ексгенпрокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію про те, що його кандидатуру попередній глава держави Петро Порошенко погоджував з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Про це він заявив у коментарі ТСН у суботу, 4 липня, передають Українські Новини.

Луценко сказав, що інформація з "плівок Деркача" була загальнодоступною і до оприлюднення переговорів Порошенка з Байденом.

"А що ви там чули про Луценка? Тільки те, що говорилося публічно. Після мого призначення практично всіма західними посольствами. Звичайно, наші партнери виставляли певні умови реформ. І саме про це ми чуємо дуже детально", — сказав колишній генпрокурор.

Також на плівках колишній Президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром у 2016.

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