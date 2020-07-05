Ексгенпрокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію про те, що його кандидатуру попередній глава держави Петро Порошенко погоджував з колишнім віце-президентом США Джо Байденом. Про це він заявив у коментарі ТСН у суботу, 4 липня, передають Українські Новини. Луценко сказав, що інформація з "плівок Деркача" була загальнодоступною і до оприлюднення переговорів Порошенка з Байденом. "А що ви там чули про Луценка? Тільки те, що говорилося публічно. Після мого призначення практично всіма західними посольствами. Звичайно, наші партнери виставляли певні умови реформ. І саме про це ми чуємо дуже детально", — сказав колишній генпрокурор. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=uUt4bV_eUZc" frameborder="0" allowfullscreen> Також на плівках колишній Президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром у 2016.