підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 16:59 6
Президент 2020-07-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
В Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників

В Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників

Кира Молчанова
Президент, Чиновники, Прослуховування, Зеленський, Закопроєкт
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Після публікації записів розмов між експрезидентом України Петром Порошенком та ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом, в Офісі Президента готують законопроєкт, за яким за публікацію секретних розмов чиновників будуть карати.

Про це в коментарі американському виданню Washington Post заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив.

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Мова йде про записи переговорів Петра Порошенка та Джо Байдена). І не важливо, хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України за якимось внутрішнім мотивом, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", — заявив Єрмак.

За його словами, законопроєкт потрібен для "захисту державної безпеки".

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко просив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена вплинути на фракцію Верховної Ради "Самопоміч" для підтримки її призначення колишнього міністра фінансів Наталії Яресько прем'єр-міністром в 2016 році.

Петро Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем записів його розмов з Джо Байденом.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, відредагованою "діркою від бублика".

Також Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов. 

Більше новин про: Президент Чиновники Прослуховування Зеленський Закопроєкт

Львівська область десятий день лідирує за кількіст...
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС о...
ДБР відкрило справу про прослуховування розмов Пор...
Криклій пропонує призначати керівників держкомпані...
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00
Житомирщина послаблює карантин
Новини
Бойовики влаштували провокації на Донбасі. Воїн ЗСУ зазнав бойову травму 18:30
"Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів 18:13
МЗС України обурився поїздкою євродепутатів до анексованого Криму 17:53
PARSA об'єднує всіх учасників ринку нерухомості України і виходить з новим продуктом 17:44
Із України вигнали "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Йому заборонено в'їзд на 23 роки 17:42
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
"Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів 18:13
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
більше новин
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok