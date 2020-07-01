В Офісі Президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників

Після публікації записів розмов між експрезидентом України Петром Порошенком та ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом, в Офісі Президента готують законопроєкт, за яким за публікацію секретних розмов чиновників будуть карати.

Про це в коментарі американському виданню Washington Post заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив.

"Це не нормально, коли хтось записує главу держави. (Мова йде про записи переговорів Петра Порошенка та Джо Байдена). І не важливо, хто скоїв цей незаконний вчинок, громадянин України за якимось внутрішнім мотивом, або за цим стоять якісь іноземні спецслужби", — заявив Єрмак.

За його словами, законопроєкт потрібен для "захисту державної безпеки".

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко просив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена вплинути на фракцію Верховної Ради "Самопоміч" для підтримки її призначення колишнього міністра фінансів Наталії Яресько прем'єр-міністром в 2016 році.

Петро Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем записів його розмов з Джо Байденом.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, відредагованою "діркою від бублика".

Також Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов.