Порошенко просив Байдена вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, — запису Деркача

Колишній Президент Петро Порошенко просив колишнього віце-президента США Джозефа Байдена вплинути на фракцію Верховної Ради "Самопоміч" для підтримки її призначення колишнього міністра фінансів Наталії Яресько прем'єр-міністром в 2016 році.

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенко, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

"Без "Самопомічі", з відмовою Тимошенко і Ляшко, у нас немає 226 голосів для підтримки Яресько. Наскільки я розумію, наші партнери і наші американські друзі мають значний вплив на лідерів "Самодопомоги", і я просив Павла зателефонувати Торі і зв'язатися з послом для можливого збільшення тиску і підтримки кандидатури Яресько "Самопомощью", - заявив голос, приписуваний екс-Президента.

Розмовляючи з Байденом, він підкреслив, що у нього немає коаліції у Верховній Раді, а без необхідної кількості голосів призначення Яресько на посаду прем'єра неможливо.

"Самопоміч", за його словами, вступати в коаліцію відмовилася, але висунула три умови, щоб тільки почати переговори для коаліції і підтримати голосами її створення.

Це зміна генерального прокурора, кадрові зміни у Центральній виборчій комісії (ЦВК), а також зміни у Виборчому кодексі.

Він зазначив, що спілкувався з лідером "Самопомічі" Андрієм Садовим, але той відмовився підтримувати Яресько.

Голос підкреслив, що в разі підтримки "Самопомічі" Рада підтримає призначення Яресько, але в разі відмови команда Порошенка почне переговори про призначення на цю посаду Володимира Гройсмана.

Деркач повідомив, що записи цих розмов йому передали журналісти-розслідувачі.

За їх словами, запис робив особисто Порошенко.

Деркач зазначив, що записи передали саме йому, оскільки він разом зі своїми колегами-депутатами, а також журналістами збирає свідчення корупції з боку вищих посадових осіб України.

Деркач сказав, що записи робилися протягом кінця 2015 - 2016 років.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко в розмові з віце-президентом США Байденом пропонував кандидатуру Луценка на посаду генпрокурора для отримання 1 млрд доларів траншу МВФ.

Народний депутат Андрій Деркач опублікував аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.