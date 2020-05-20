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20 травня 2020, середа, 18:25 14
Політика 2020-05-20T19:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко заявив про сфабрикованість "плівок Деркача"

Порошенко заявив про сфабрикованість "плівок Деркача"

Надежда Комендантова
СБУ, Петро Порошенко, записи Деркача, Плівки Деркача

В той час, як у штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з п'ятим президентом України Петром Порошенком відредагованою "діркою від бублика" а на Порошенка завели справу про держзраду через "плівки Деркача", колишній президент, співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко заявляє про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний) записів нібито його розмов з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом і просить Службу безпеки України розслідувати їхнє походження.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник вищої школи КДБ імені Дзержинського з Москви (депутат Ради Деркач) сфабриковані. Однак сировину вони могли отримати, зокрема, в Офісі чинного президента, і СБУ має розслідувати, хто це зробив", - сказав він.

При цьому Порошенко підтвердив, що в нього були десятки контактів із Байденом, а також регулярні зустрічі з колишнім і діючим президентами США - Бараком Обамою і Дональдом Трампом.

Також депутат заявив, що вважає оприлюднення аудіозаписів спецоперацією проти стратегічних відносин України і США і має намір задіяти всі необхідні контакти, зокрема у США, для недопущення підриву взаємин між країнами.

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%. Записи телефонних розмов, які відбулися в кінці 2015 року і впродовж 2016 року між колишнім Президентом України Порошенко і державним секретарем США Джозефом Байденом були оприлюднені на сьогоднішній прес-конференції Деркача в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Колишній Президент Петро Порошенко в розмові з віце-президентом США Джозефом Байденом просив вплинути на "Самопоміч", щоб Яресько призначили прем'єром в 2016, а також пропонував кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду в розмірі 1 млрд доларів.

 

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