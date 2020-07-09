"Добре, Володимире Володимировичу. Тисну руку", - Порошенко Путіну за два місяці після Дебальцевого

Петро Порошенко за два місяці після Дебальцевого у 2015 році обговорював з Путіним поліпшення економічних контактів між Україною та Росією, а також вітав Путіна з прийдешнім Днем міжнародної солідарності трудящих та "тиснув руку". Про це свідчать нові записи розмов "з голосом" Порошенка, оприлюднені сьогодні народним депутатом Андрієм Деркачем на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Записи датовані 30 квітня 2015 року.

"Я вважаю, було б доцільним, якщо буде ... по-українськи кажуть "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може бути приїде цей представник у Київ Тристоронньої контактної групи, вони б у Хайді зустрілися там у Місії ОБСЄ", – говорить голос, схожий на Порошенка, Путіну на записах.

"Ще раз дякую вам. З прийдешнім, не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих... Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо", – наголошується в іншому місці.

"І остання позиція там. Я дійсно теж готовий подивитися та подумати з якихось перспектив економічних, тому що там ситуація справді дуже хрінова", – також говорить "голос" Порошенка Путіну.

І на завершення: "Добре, Володимире Володимировичу. Тисну руку!".

За словами Деркача, за кілька років, Петро Олексійович, на каналі олігарха Пінчука, у фарбах переказував, наскільки жорстку позицію він зайняв тоді, у 2015 році, у спілкуванні з Путіним.

Також нардеп нагадав, що у 2015 році в боях за Дебальцеве загинули майже двісті українських солдатів.

"Рівно за три тижні після цієї розмови Петро Порошенко нагородив 228 українських воїнів, у тому числі і захисників Дебальцевого. Посмертно.... Вважаю, коментарі тут зайві", – зазначив Деркач.

Він наголосив, що отримав записи від журналістів-розслідувачів.

"Всю наявну інформацію ми передамо до правоохоронних органів", – підсумував Деркач.