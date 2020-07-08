Курс гривні на міжбанку в середу знизився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження у вівторок у середу знизився на 2 коп. до 27,95 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,95-27,97 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,97-27,99 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,95-27,97 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,73% з 23,74 UAH\/USD до 27,95 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH\/USD. Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 2,05% до 26,9514 UAH\/USD.