підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 18:28 6
Економіка 2020-07-08T19:15:19+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку в середу знизився

Курс гривні на міжбанку в середу знизився

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження у вівторок у середу знизився на 2 коп. до 27,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,95-27,97 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,97-27,99 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,95-27,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,73% з 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, директор Департаменту Казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін заявив, що в найближчий тиждень експерти не бачать передумов для зростання курсу і чекають котирування на рівні 26,80-27,20 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 липня, на 2,05% до 26,9514 UAH/USD.

Більше новин про: Курс курс гривні курс гривні на міжбанку

У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
Законопроект №3131 не має нічого спільного з підвищенням податків, він про відновлення справедливості, - Іван Слободяник 19:09
Випускникам коледжів і університетів дали відстрочку весняного призову 19:08
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
На OLX продають пікап, на якому їздив "президент Голобородько" зі "Слуги народу" 18:52
Курс гривні на міжбанку в середу знизився 18:28
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
На OLX продають пікап, на якому їздив "президент Голобородько" зі "Слуги народу" 18:52
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
більше новин
Справу про можливе ухилення від сплати податків Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" закрили
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok