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08 июля 2020, среда, 11:16 28
Экономика 2020-07-08T11:30:01+03:00
Українські Новини
Курс продажи рубля просел в киевских обменниках

Курс продажи рубля просел в киевских обменниках

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В среду, 8 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 7 июля повысился на 2 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду понизился с 7 июля на 3 копейки и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,87
Максимальный 3,71 5,00
Минимальный 2,30 3,71

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 июля на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.

А Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 июля, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Тем временем аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, ведь они ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Смолия.

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