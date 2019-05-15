Зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за квітень порівняно з березнем зросла на 100 тис. гривень і становила 280 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 226 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницького за березень становила 180 тис. гривень.

Також Холодницький вказав у декларації "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівкових коштів за 2018 рік.

Раніше Холодницький доручив закрити за тиждень всі справи про незаконне збагачення у зв'язку з визнанням Конституційним Судом (КС) неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

До цього зарплата Холодницького збільшувалася 3 місяці поспіль і досягла 355 тисяч в грудні.