підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 15:00 31
Судова влада 2019-05-16T13:15:11+03:00
Українські Новини
Зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень

Зарплата Холодницького за квітень збільшилася на 100 тисяч гривень

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за квітень порівняно з березнем зросла на 100 тис. гривень і становила 280 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

Після утримання податків і зборів Холодницький отримав 226 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницького за березень становила 180 тис. гривень.

Також Холодницький вказав у декларації "туристичний відпочинок" за 102 000 гривень, а також 2 403 749 гривень доходу, 34 тис. євро і 160 тис. доларів готівкових коштів за 2018 рік.

Раніше Холодницький доручив закрити за тиждень всі справи про незаконне збагачення у зв'язку з визнанням Конституційним Судом (КС) неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

До цього зарплата Холодницького збільшувалася 3 місяці поспіль і досягла 355 тисяч в грудні.

Більше новин про: САП Назар Холодницький зарплата чиновників

Архів
Новини
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok