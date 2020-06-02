Холодницький розповів, де проведе літню відпустку

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який минулого року витратив на відпочинок 142 тисячі гривень, має намір провести літню відпустку в Україні.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Інших опцій немає", - сказав Холодницький, відповідаючи на запитання, чи збирається він провести літню відпустку в Україні.

Він розповів, що планує відпочити в Карпатах та Одесі.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також має намір провести літню відпустку в Україні.

Водночас з огляду на пандемію коронавіруса і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Раніше Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький задекларував близько 190 тис. гривень середньої щомісячної зарплати, 34 тис. євро і 205 тис. доларів готівки, оренду квартири і туристичну путівку за 142 тис. гривень за 2019 рік, а також в минулому році він купив телевізор за 112 тис гривень.