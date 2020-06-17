підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 червня 2020, середа, 23:19 8
Силові структури 2020-06-18T00:15:01+03:00
Українські Новини
Підозрювані у даванні хабара Холодницькому і Ситнику радилися зі священиком і ворожкою перед передачей денег

Підозрювані у даванні хабара Холодницькому і Ситнику радилися зі священиком і ворожкою перед передачей денег

Надежда Комендантова
НАБУ, САП, Назар Холодницький, Артем Ситник, хабарництво, затримання на хабарництві
Хабар. Фото: НАБУ
Хабар. Фото: НАБУ

Підозрюваний в даванні 5 млн доларів хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику Микола Ілляшенко радився зі священиком, чи схвалить Бог передачу грошей, а інша фігурантка справи ходила до ворожки перед передачею грошей.

Про це у ефірі телеканалу "24" повідомив Ситник, передають Українські Новини.

З його слів, Ілляшенко дзвонив у релігійну установу і питав поради, чи такі дії Бог, а інша фігурантка ходила до ворожки і та ворожила на картах.

"Я не жартую зараз", — зауважив Ситник.

Він додав, що про це свідчить "прослушка" фігурантів.

Ситник також повідомив, що при затриманні Ілляшенко погрожував детективам нагородною вогнепальною зброєю, яку наразі вилучено.

Директор НАБУ не виключив, що у справі з'являться й інші підозрювані, оскільки документи у справі ще аналізуються.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою у даванні Ситнику і Холодницкому 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського. Спочатку підозрювані запропонували 1 млн доларів, але пізніше, після відмови, було запропоновано 5 млн доларів за закриття справи до 14 червня.

 

Більше новин про: НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник хабарництво затримання на хабарництві

Офіс Генпрокурора відсторонив свого співробітника ...
Коронавірус у підозрюваного в даванні $5 млн хабар...
Відсторонення Холодницкого з посади керівника САП ...
Суд заарештував довірену особу Злочевського і приз...
Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Новини
Підозрювані у даванні хабара Холодницькому і Ситнику радилися зі священиком і ворожкою перед передачей денег 23:19
У частині Києва на два дні відключать воду: список адрес 22:48
У Малюськи не вистачило грошей, щоб купити за 11 тисяч конфіскованого собаку 22:17
Український музичний альянс за збільшення грошового збору за приватне копіювання 22:00
Офіс Генпрокурора відсторонив свого співробітника від справи хабара Ситнику і Холодницькому 21:11
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
У Тернопільській області посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok