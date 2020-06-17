Підозрювані у даванні хабара Холодницькому і Ситнику радилися зі священиком і ворожкою перед передачей денег

Підозрюваний в даванні 5 млн доларів хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому і директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артему Ситнику Микола Ілляшенко радився зі священиком, чи схвалить Бог передачу грошей, а інша фігурантка справи ходила до ворожки перед передачею грошей.

Про це у ефірі телеканалу "24" повідомив Ситник, передають Українські Новини.

З його слів, Ілляшенко дзвонив у релігійну установу і питав поради, чи такі дії Бог, а інша фігурантка ходила до ворожки і та ворожила на картах.

"Я не жартую зараз", — зауважив Ситник.

Він додав, що про це свідчить "прослушка" фігурантів.

Ситник також повідомив, що при затриманні Ілляшенко погрожував детективам нагородною вогнепальною зброєю, яку наразі вилучено.

Директор НАБУ не виключив, що у справі з'являться й інші підозрювані, оскільки документи у справі ще аналізуються.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою у даванні Ситнику і Холодницкому 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського. Спочатку підозрювані запропонували 1 млн доларів, але пізніше, після відмови, було запропоновано 5 млн доларів за закриття справи до 14 червня.