Куди поїхати у відпустку. Фахівці назвали 5 нестандартних напрямків для відпочинку в Україні

Поки відпустка в інших країнах пов'язана з великими карантинними обмеженнями, можна відпочити в межах України. Крім звичних напрямів — Карпат, Одеси чи Кирилівки, можна поїхати і в незвичайні місця. Орендувати житло там можна в межах 380—1 000 гривень. Серед цікавих локацій: Олешківські піски на Херсонщині, давньогрецький поліс на Миколаївщині і найдовша гіпсова печера світу в Тернопільській.

Про це розповіли аналітики з нерухомості з OLX у своєму прес-релізі.

Умань і Букський каньйон

В напрямку Умані більше цікавих місць, ніж може здатися. Це місто варто відвідати передусім заради дендропарку "Софіївка". При цьому сама по собі Умань зберігає багату історію, і прогулянка по ній нудною вже точно не здасться.

Всього за годину їзди від міста, поряд з смт Буки, розташований мальовничий Букський каньйон, екскурсія по якому запам'ятається вам надовго. Зупинитися можна в самій Умані: на OLX Нерухомість за травень і червень було більш ніж 60 варіантів подобової оренди квартир. Одно-, дво- і навіть трикімнатну квартиру можна зняти в середньому за 500 грн на добу, а будинок обійдеться в 800 грн/день.

Херсонська область

З туристичної точки зору Херсонська область має не тільки морські курорти. Навпаки, ця степова частина країни славиться одними з найбільш унікальних локацій не тільки України, але і Європи.

Тут можна поспостерігати за рідкісними тваринами у природному середовищі, відвідавши біосферний заповідник Асканія-Нова (записатися на екскурсію варто заздалегідь), побувати в одному з найбільших піщаних масивів Європи — Олешківських пісках і запам'ятати на все життя приголомшливі види з вершин Станіславських круч на березі Дніпро-Бузького лиману.

Щоб подивитися всі визначні пам'ятки області, територіально найзручніше зупинитися в самому Херсоні, де за останні два місяці здавали в оренду понад 170 варіантів квартир. Однокімнатна обійдеться в середньому 450 грн/добу, дво - і трикімнатна — 550 грн. Будинок буде коштуватиме 1 000 грн./день.

Миколаївська область

Сусідня Миколаївська область зможе здивувати вас не менше, адже тут знаходяться розкопки античного міста і центру однойменної давньогрецької колонії, заснованої у 7 ст. до н. е. — Ольвії, яка тепер має статус національного заповідника. Знаходиться вона на березі Дніпро-Бузького лиману, біля села Парутине.

Ще однією унікальною пам'яткою області є Актівський каньйон, розташований поруч з однойменним селом. Місцеві пейзажі можна назвати не інакше як дивом природи, висота скель тут деколи досягає 40-50 метрів. Оскільки місць для проживання біля цих локацій ще немає, зручно зупинятися в Миколаєві, де за даними OLX Нерухомість, за два останніх місяці можна було знайти понад 220 варіантів подобової оренди квартир. Однокімнатну пропонують за 380 грн/добу, двокімнатну — за 500 грн, а трикімнатну — за 900 грн. Якщо ж їхати великою компанією, можна зняти будинок за 800 грн/день.

Тернопільська область

Центр області, "файний" Тернопіль, сам по собі є місцем, де є нащо подивитися. Буде цікаво зупинитися в місті і подорожувати по місцях регіону. До приїзду можна орендувати житло, вибравши квартиру "по душі" з понад 100 варіантів: однокімнатна коштує в середньому 500 грн/добу, а дво - і трикімнатна — 600 грн.

Тернопільщина багата як прекрасними замками, що зберігають таємниці століть, так і природними пам'ятками. Перші, наприклад, можна відвідати у Збаражі і Скалаті. Серед нерукотворних ж "родзинок" області: Дністровський каньйон в районі містечка Заліщики, Джуринський водоспад та Оптимістична печера — найдовша гіпсова печера світу. До речі, всі три локації розташовані досить недалеко один від одного.

Чернігівська область

Не залишить байдужим і поїздка у Чернігівську область. Тут розташована і колишня козацька столиця Батурин, з палацом Кирила Розумовського і цитаделлю, і національний заповідник Качанівка, створений на основі палацового ансамблю і парку. Поринути у красу природи Полісся можна в Міжречинському природному парку, а Блакитні озера біля села Олешня запам'ятаються своєю чистою джерельною водою.

Помандрувати по області можна, оселившись в Чернігові — цьому історичному центру теж є що показати. Вистачає тут і житла під оренду — понад 270 квартир за травень і червень. Однокімнатні здають в середньому за 400 грн/доба, двокімнатні — за 500 грн, а трикімнатні — за 650 грн. Будинок коштуватиме близько 750 грн/день.

Скільки коштує поїхати у відпустку в Україні. Інфографіка OLX Ukraine

Як повідомляли Українські Новини, туристичний оператор компанія KrainaUA заявляє про відновлення попиту до рівня минулого року і прогнозує відсутність зростання в поточному році.

Так, на острові Джарилгач найчистіша вода і піщані пляжі, там проживання стартує від 600 гривень за добу.

Крім того, у Дніпропетровській області можна поїхати в село Піщанка або на страусину ферму, а також відвідати пам'ятку археології — Мавринський майдан.

Є свої цікаві місця і в Житомирській області. Наприклад, Бердичівський замок і замок "Радомисль".