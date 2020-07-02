Попит на тури по Україні досяг минулорічного рівня, — експерт

Тоді як ЄС вирішив поки що не відкривати кордони для українців з 1 липня, туристичний оператор компанія KrainaUA заявляє про відновлення попиту до рівня минулого року і прогнозує відсутність зростання в поточному році.

Про це повідомив у інтерв'ю Українським Новинам засновник і керівник туроператора Руслан Мірошниченко.

"Охочих досить багато, попит відновлюється — він зараз виходить на рівень минулого року. Але якщо говорити про поточний рік, буде якесь зростання, то його не буде, туристів більше не стане", — сказав він.

Мірошниченко також додав, що в його турах немає обмежень, пов'язаних з запобігання поширенню коронавірусу, однак компанія забезпечує салони автобусів додатковими санітайзерами і частіше робить санітарні зупинки.

Також туроператор переформатує тури для більшого перебування на свіжому повітрі з меншою кількістю відвідувань музеїв.

Компанія працює з 2007 року і в основному спеціалізується на організації турів по Україні.

Як повідомляли Українські Новини, KrainaUA констатує, що ціни на готельні номери на основних українських курортах зросли на 10-30%, залежно від регіону, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом, 15 червня Україна відновила міжнародні і внутрішні пасажирські авіаперевезення. А Президент України пообіцяв зниження вартості готелів для розвитку внутрішнього туризму.